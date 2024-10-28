Adıyaman'da 12 Kilo Skunk ve Eroin Hammaddesi Ele Geçirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis ekiplerince 2 tırda yapılan aramada 12 kilo 190 gram skunk ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 tırda arama gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz çalışması neticesinde tırlarda 10 parça halinde 12 kilo 190 gram skunk ile 70 gram eroin hammaddesi bulundu. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken her iki tır sürücüsü gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN