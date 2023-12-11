Adıyaman'da 11 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da, hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçlamasıyla hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN