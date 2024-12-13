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Adıyaman'da 11 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da 11 Yıl 7 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 11 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.G.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adıyaman'da hakkında 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.K. isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sevk edildiği adliye çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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