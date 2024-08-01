Adıyaman'da 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da hakkında 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek suçundan aranan ve 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., isimli şahıs, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.Y., isimli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN