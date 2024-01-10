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Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakaladı. Şahıs tutuklandı.

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. isimli şahsı yakaladı.

Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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