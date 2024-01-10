Adıyaman'da 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.P. isimli şahsı yakaladı.

Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ADIYAMAN