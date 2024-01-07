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Adıyaman'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, jandarma komutanlığında yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.G., yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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