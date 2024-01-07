Adıyaman'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.G., yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN