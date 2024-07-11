Adıyaman'da 10 çocuk babası bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Adıyaman'da, 10 çocuk babası olan bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Pınaryayla (Artan) Köyünün kırsal bölgesinde Abuzer Şahin'i (67), hareketsiz halde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abuzer Şahin'in öldüğünü tespit etti. Silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Abuzer Şahin'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması ve aynı zamanda silahın ele geçirilmesi için ise olay yerinde araştırmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN