Adıyaman Çelikhan karayolunda otomobil istinat duvarına çarptı
Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı.
Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde meydana geldi. Furkan E. Yönetimindeki 02 HD 449 plakalı otomobil Adıyaman yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpı. Kazada sürücü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN