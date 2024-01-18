Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Çelikhan karayolunda otomobil istinat duvarına çarptı

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı.

Kaza, Adıyaman Çelikhan karayolu Palanlı mevkiinde meydana geldi. Furkan E. Yönetimindeki 02 HD 449 plakalı otomobil Adıyaman yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarpı. Kazada sürücü yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir? Nur suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Nur suresi hakkında bilinmesi gerekenler
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title