Adıyaman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor

Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi Merkezi, depremin ardından fizik ve tedaviye ihtiyaç duyan vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla suda fizik ve tedavi yöntemi ile en kısa sürede depremin bıraktığı olumsuz etkilerden kurtulmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da depremde yaralanan vatandaşların fizik ve tedavi işlemi için tüm imkânlarını seferber eden Adıyaman Belediyesi, suda fizik ve tedavi gerçekleştirmek amacıyla havuzlarını depremzedelere açtı. Fizyoterapistler eşliğinde tedavileri yapılan depremzedelere belediyenin sosyal hizmet araçlarıyla ulaşım imkânı sağlanıyor.

Yaralı vatandaşların en kısa süre içerisinde sosyal hayata uyum sağlaması için çaba sarf ettiklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, şöyle dedi:

"Karapınar Mahallesi'nde bulunan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi Merkezimizi depremde yaralanan vatandaşlarımızın fizik tedavi hizmeti için uygun hale getirdik. Burada fizyoterapistler eşliğinde suda fizik ve tedavi yapılarak bu vatandaşlarımızın iyileşme süreçlerini hızlandırmak istiyoruz. Belediye olarak tüm imkânlarımızı vatandaşlarımız için seferber ettik. Kaldıkları yerden sosyal hizmet araçlarımızla ulaşım hizmeti sağlıyoruz. Amacımız en kısa süre içerisinde tedavilerinin tamamlanıp sağlıklarına kavuşmalarıdır. Tekrar hepimize geçmiş olsun ve başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah sağlık ve huzur versin inşallah. " diyerek sözlerini ifade etti.

Vatandaşlar ise hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkürlerini ilettiler.