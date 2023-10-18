Adıyaman Adliyesinde Boşanma Davası Sonrası Çıkan Kavgada 1 Polis ve 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası çıkan tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada bir polis memuru ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası tarafların birbirine saldırması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde görülen boşanma davası sonrası boşanan çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada O.A., isimli bir kişi ile olaya müdahale etmek isteyen bir polis memuru yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN