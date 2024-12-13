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Adıyaman Adliyesi Önünde Kavga

Adıyaman Adliyesi Önünde Kavga
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Adıyaman'da bir dava sonrası davalıların yakınları arasında çıkan tartışma, kavga ile sonuçlandı. Adliye polisleri olay yerine müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi'nde görülen bir dava sonrasında davalıların yakınları arasında adliye önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı fark eden adliye polisleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında kavga eden şahıslar bulundukları yerden uzaklaştırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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