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Adıyaman Adliyesi Önünde Çıkan Kavgada 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman Adliyesi önünde duruşma öncesi iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Adliyesi önünde duruşma öncesi iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesi önünde husumetli olan iki grup arasında duruşma öncesi tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Olayda A.T., ve M.T., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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