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Adıyaman Adliyesi'nde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aile Mahkemesinde görülen davada çıkan tartışma sonucunda taraflar birbirine saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir polis memuru ile bir kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.