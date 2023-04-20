Adıyaman'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Araçların camları patladı, ekinler zarar gördü

ADIYAMAN - Adıyaman'da yağan ceviz büyüklüğünde yağan dolu, araçların camlarını patlattı, ekinlere büyük zarar verdi.

Adıyaman'da yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı hayatı felç etti. Dolu büyüklüğünde yağan dolu Adıyaman'ın birçok ilçesinde etkili oldu. Kahta, Gölbaşı, Besni ve merkezi bağlı köylerde etkili olan dolu nedeniyle araçların camları patladı, ekinler büyük zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle yerler beyaza bürünürken, taşkınlar meydana geldi.

Deprem ve selin ardından yağan dolu vatandaşlarda korkuya neden oldu. Ceviz büyüklüğünde ve bazı bölgelerde tırtıklı olan doluyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dolu yağının Adıyaman merkeze bağlı Ürgüç ve Kahta ilçesine bağlı Akıncılar Beldesi'nde etkili olduğu öğrenildi.