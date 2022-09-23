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Adıyaman 3. sayfa haberi | Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman 3. sayfa haberi | Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı

Gelen Adıyaman haberlerine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonları çerçevesinde bir şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonları çerçevesinde bir şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde H.A., isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Jandarma PKK 3. Sayfa Haberler

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