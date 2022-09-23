Adıyaman 3. sayfa haberi | Adıyaman'da PKK/KCK operasyonu: 1 gözaltı
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Gelen Adıyaman haberlerine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonları çerçevesinde bir şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan PKK/KCK operasyonları çerçevesinde bir şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonları çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde H.A., isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa