Adıyaman 3. sayfa: Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu 37 şahıs, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, tamamlanacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu toplam 37 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere Adıyaman İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında getirilen şahısların, burada yapılacak olan işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.