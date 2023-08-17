Adilcevaz'ta Hint keneviri ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikametin bahçesinde yapılan aramada 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adilcevaz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayır Mahallesi'nde T. K. (35) isimli şahsın ikametinin bahçe kısmında 10 kök dişi Hint keneviri buldu. Kenevirler muhafaza altına alındı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.