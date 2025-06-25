Adilcevaz Kaymakamı ve Şoförü Trafik Kazasında Yaralandı

Adilcevaz Kaymakamı ve Şoförü Trafik Kazasında Yaralandı
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Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve koruma şoförü, Tatvan-Ahlat kara yolunda geçirdikleri trafik kazasında hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve şoförü, geçirdikleri trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan- Ahlat kara yolu üzerinde bulunan çöplük mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve koruma şoförünün içerisinde bulunduğu otomobilin önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Kaymakam Özçelik ve şoförü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaymakam ve şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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