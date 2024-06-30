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Adilcevaz'da otomobil koyun sürüsüne çarptı: Çok sayıda koyun telef oldu

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin çarptığı çok sayıda koyunun telef olurken, sürücü de yaralandı. Kaza sonrası yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde otomobilin çarptığı çok sayıda koyunun telef olurken, sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Heybeli köyü yakınlarında meydana geldi. Ahlat'tan Erciş'e doğru seyir halinde olan 59 VH 510 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yararlanırken, çok sayıda koyun ise telef oldu. Yaralı, bölgeye sevk edilen ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreli yol trafiğe kapatılırken, telef olan koyunlar kaldırıldıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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