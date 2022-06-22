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Aday sürücü alkollü polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine alkollü yakalanan aday sürücü hem ceza yedi hem de sürücü işlemleri iptal edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerine alkollü yakalanan aday sürücü hem ceza yedi hem de sürücü işlemleri iptal edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, alkollü şahıslara göz açtırmıyor. Cemaliye Mahallesi Tahtalı Camii mevkiinde durdurulan aracın sürücüsünün aday sürücü olduğu belirlendi. Trafik polisi tarafından kontrolleri yapılan sürücü O.B.Ş.'nin 0.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1823 lira para cezası kesilirken, aday sürücü işlemleri de iptal edildi. Polis, alkollü araç kullanılmaması gerektiğine vurgu yaparken, kullananların tespit edilerek taviz verilmeyeceğine dikkat çekildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Haberler

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