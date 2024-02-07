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Adapazarı'nda Yaya Kazası: Kadın Yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması neticesinde yaralandı.

Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, ismi henüz öğrenilemeyen kadına, M.Y. idaresindeki 81 EF 580 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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