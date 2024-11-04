Üye Girişi
Haberler

Adapazarı'nda Yaya Geçidinde Kaza: 11 Yaşındaki Kız Ağır Yaralı

Adapazarı'nda Yaya Geçidinde Kaza: 11 Yaşındaki Kız Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki Zühre Deniz A.'ya çarptı. Çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Ağır yaralan çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz A.'ya (11) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuk ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında bölgeden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek istediği esnada hafif ticari aracın çarpması ile kız çocuğunun metrelerce savrulması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 DEM Parti Eş Genel Başkanı: Şeyh Sait'in, Sakine'nin yaptığını yapacağız

Kayyum kararı sonrası DEM'li başkan Mardin'de konuştu

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var
Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç Genel Af - Abdullah Öcalan sözleri ne, ne dedi? Cem Gölbaşı tutuklandı mı, neden tutuklandı? Cem Gölbaşı hapiste mi? Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.