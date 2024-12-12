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Adapazarı'nda Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Adapazarı'nda Yangın Paniği: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın 1'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yangının nedenini araştırmak üzere polisle birlikte çalışma başlattı.

SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan binanın 1'inci katında meydana gelen ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kurtuluş Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan binanın 1'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin polis inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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