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Adapazarı'nda tüp sızıntısı sonucu patlama: 3 yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde meydana gelen tüp sızıntısı patlamasında 3 kişi yaralandı. Patlama sonucunda evde bulunan aynı aileden olan kişiler yaralanırken, yapı da zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde tüp sızıntısından kaynaklı meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi, Güngör Sokak üzerinde bulunan tek katlı yapıda meydana gelen olayda, tüp sızıntısından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama neticesinde evde bulunan aynı aileden 3 kişi yaralanırken yapı yıkılmayla karşı karşıya kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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