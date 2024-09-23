Üye Girişi
Haberler

Adapazarı'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı

Adapazarı'nda Trafik Kazası: 5 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 AIY 907 plakalı otomobil ile 54 B 2362 plakalı hafif ticari araç, Karakamış Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Adapazarı Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa sakarya trafik Yaşam Kaza

Orta doğu alev alev yanıyor! İsrail Lübnan'ı vurdu: 356 ölü

Orta doğu alev alev! İsrail Lübnan'ı vurdu, ABD harekete geçti

 İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

Şeyda polisi şehit eden hain tutuklandı

 Bu acı unutulmayacak! Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı

Şehit edilen polis memurundan geriye yürek burkan fotoğrafları kaldı
Kan donduran görüntü: Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu

Lübnanlı gazeteci savaşı anlatırken bombaların hedefi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu maçı ne zaman? Bugün Benfica erem Aktürkoğlu maçı var mı? Gaziantep FK Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Gaziantep FK TS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Boavista Benfica maç kadrosu ilk 11'ler! Kerem Aktürkoğlu kadroda mı? S Sport Plus CANLI izle! (BOAVİSTA BENFİCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle Yalan bugün yok mu, Yalan dizisi günü mü değişti, hangi gün? Boavista Benfica maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Benfica maçı hangi kanalda? Boavista Benfica maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Gaziantep FK Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Gaziantep TS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Cuma günleri tatil mi olacak? Hafta sonu günleri değişecek mi? Göztepe Kayserispor maçı CANLI izle! (FULL HD) Göztepe Kayserispor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Batuhan Karadeniz gözaltına alınacak mı, Batuhan Karadeniz ne yaptı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });