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Adapazarı'nda trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Güneşler Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. kontrolündeki 54 KN 827 plakalı otomobil ile Y.D. idaresindeki 54 ADT 172 plakalı otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisi ile savrulan araçlardan biri park halinde bulunan 54 E 9987 plakalı araca da çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri B.B., Y.D. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan N.A. ve N.B. isimli toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı Otomobil İnceleme sakarya trafik

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