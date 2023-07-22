Adapazarı'nda tartıştığı erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından erkek arkadaşı ve olay esnasında evde bulunan bir arkadaşı gözaltına alındı.