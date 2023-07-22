Adapazarı'nda tartıştığı erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan tartışmada erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından erkek arkadaşı ve olay esnasında evde bulunan bir arkadaşı gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Karaosman Mahallesi'ndeki bir evde K.A. (49) ile erkek arkadaşı H.E. (49) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonucu H.E'nin tabancayla ateş ettiği K.A. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
H.E. ile olay esnasında evde bulunan arkadaşı M.A (45), polislerce gözaltına alındı.