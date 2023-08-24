Adapazarı'nda tartışma sonucu silahlı saldırı: Kadın yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Karaosman Mahallesi'nde dün H.Ö. ile birlikte yaşadığı Ş.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, H.Ö. silahla kadına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ayağından yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.