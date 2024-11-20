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Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: Market Çalışanı Kadın Hayatını Kaybetti

Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: Market Çalışanı Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde markette çalışan bir kadın, iş yerine giderken sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde markette çalıştığı öğrenilen kadın, iş yerine gittiği esnada sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalıştığı ve iş yerine gittiği öğrenilen Şelale Mırzalı isimli kadın silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli kadın ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şelale Mırzalı, ağır yaralı şekilde kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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