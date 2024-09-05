Üye Girişi
Haberler

Adapazarı'nda silahlı saldırı: Kadın ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan bir kadın ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir dairede silahla başından vurulan bir kadın ağır yaralandı.

Olay, Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, S.G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kadının vurulduğu dairede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi.

Kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken ekipler, olayın ardından iş merkezinden koşarak uzaklaşan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı Olaylar sakarya 3-sayfa Güncel Suç

Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Bir ülke daha İsrail'e resti çekti: Bunu yaparsanız savaş ilanı sayarız

 İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı

 THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti

THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi

Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnegölspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? İnegölspor Sarıyer ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin Grubu ve Maç Takvimi Kastamonuspor Batman Petrol maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Kastamonuspor Batman Petrol ŞİFRESİZ CANLI izleme linki Ankaraspor Altay maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı? Ankaraspor Altay ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? UEFA Uluslar Ligi nedir? Philip Billing kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Transfermarkt değeri ne kadar? Şehrazat ne demek? Şehrazat isminin anlamı Shawty ne demek? Wonderkid ne demek? C11 engeli nedir? Asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek?
title