Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle karısı ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis merkezine teslim oldu.

Adapazarı'nda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Karısını ve Yanındaki Kişiyi Yaraladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi karısını ve yanındaki kişiyi silahla yaraladı

Alınan bilgiye göre, Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında İ.A. (36), karısı T.A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği T.A. ve B.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.A'nın durumunun ağır olduğu, şüpheli İ.A'nın da polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.