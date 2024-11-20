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Adapazarı'nda Sevgilisini Vurarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, sevgilisi Şelale Mırzalı'yı sokak ortasında silahla vurup öldüren A.A., hızla yakalanarak tutuklandı. Mırzalı, olay anında markete giderken vuruldu ve hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sevgilisini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin faili A.A.'yı (45) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı. Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 1 çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı, A.A. ile yaklaşık 3 ay önce Adapazarı'nda aynı yerde çalıştığı AVM'de tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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