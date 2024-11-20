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Adapazarı'nda Sevgilisini Sokak Ortasında Vurarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Adapazarı'nda Sevgilisini Sokak Ortasında Vurarak Öldüren Şahıs Adliyeye Sevk Edildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 3 ay önce tanıştığı 1 çocuk annesi sevgilisi Şelale Mırzalı'yı sokak ortasında silahla vurarak öldüren A.A., adliyeye sevk edildi. Olayın ardından yapılan çalışmalarda cinayet zanlısı yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 ay önce tanıştığı 1 çocuk annesi sevgilisini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı (32) isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayetin faili A.A.'yı (45) olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı. Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

3 ay önce tanışmışlar

1 çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Mırzalı'nın A.A. ile yaklaşık 3 ay önce Adapazarı'nda aynı yerde çalıştığı AVM'de tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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