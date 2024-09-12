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Adapazarı'nda polis ekiplerinden kaçan yabancı uyruklu şahıs düşerek yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir yabancı uyruklu şahıs, apartmanın 4. katından düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Aynı apartmanda bulunan 7 yabancı uyruklu şahıs ise polis tarafından yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıs, 4. kattan düşerek yaralandı.

Çark Caddesi mevkiinde meydana gelen olayda, bir binada yabancı uyruklu şahısların olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri gören yabancı uyruklu bir kişi, kaçmaya çalıştığı esnada apartmanın 4. katından düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, apartmanda bulunan 7 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı sakarya 3-sayfa Güncel Polis

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