Adapazarı'nda Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Dorukkent Sitesi mevkiinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA