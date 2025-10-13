Haberler

Adapazarı'nda Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı

Adapazarı'nda Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı
Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adapazarı ilçesi Eser Okulu önünde meydana gelen olayda, sürücü isimleri öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
