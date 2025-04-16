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Adapazarı'nda Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adapazarı'nda Motosiklet ve Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bisikletle karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki Süleyman Sezer hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Karasu D-650 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Atatürk Stadyumu mevkiinde bisikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman Sezer'e (74), C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yere savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çarpışmada bisikleti ortadan ikiye bölünen bisiklet sürücüsü Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ise bölgede yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Süleyman Sezer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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