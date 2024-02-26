Adapazarı'nda motosiklet sürücüsü kafa kafaya çarpıştığı otomobilin ön camına çarparak yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafa kafaya çarpıştığı otomobilin ön camına çarparak yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat B. kontrolündeki 54 AGA 411 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelmekte olan Semih T. idaresindeki 54 YN 110 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile aracın ön camına çarparak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Ayağının kırıldığı öğrenilen yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA