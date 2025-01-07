Adapazarı'nda Motosiklet Denetimi: 42 Motosiklete 127 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yayalara ayrılan alana motosikletle giren kişilere trafik ekiplerince ceza yağdı. Yaklaşık bir saat süren denetimde 42 motosiklete 127 bin 143 lira cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çark Caddesi'nde yayalara ayrılan alana motosikletle giren şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekiplerinin de yer aldığı denetimde yaklaşık bir saatte 42 motosikleti kontrol edildi. Yapılan denetimlerde sürücülere, "ehliyetsiz motosiklet kullanmak" ve "yayalara ayrılan alana motosikletle girmek" gerekçesiyle 127 bin 143 lira cezai işlem uygulandı. - SAKARYA