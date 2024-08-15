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Adapazarı'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Girdi

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde D-020 kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-020 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, tarlaya girdi. Yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.

D-020 kara yolu Karadere Mahallesi mevkii Kaynarca ilçesi istikametinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AKM 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olamadığı kazada otomobilde maddi hasa oluştu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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