Adapazarı'nda Hırsızlar Ayakkabı Mağazasını Çaldı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki hırsız site içerisine girerek önce ayakkabı çaldı, ardından kendi ayakkabılarını parlatıp uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde binaya girerek adeta mağazadan alışveriş yapar gibi ayakkabı çalan iki hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Tekeler Mahallesi'nde meydana gelen olayda site içerisine giren iki hırsız, adeta mağazadan alışveriş yapar gibi önce ayakkabı çaldı, sonrasında kendi ayakkabılarını parlatarak kayıplara karıştı. Hayrete düşüren hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin adeta bir mağazada alışveriş yapar gibi ayakkabıları seçtikleri ve daha sonra aldıkları parlatıcıyla ayakkabıları parlatıp uzaklaştıkları anlar yer aldı. - SAKARYA