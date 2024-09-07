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Adapazarı'nda Güzellik Uzmanı Sevgilisini Vurarak Ağır Yaralayan Şahıs Tutuklandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir güzellik uzmanı, sevgilisini başından vurarak ağır yaraladı. Şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde güzellik uzmanı sevgilisini başından vurarak ağır yaralayan şahıs tutuklandı.

Olay, 5 Eylül'de gece saatlerinde Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezi içerisinde bulunan daireden silah sesi duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, Sehle G. (35) isimli kadını silahla başından vurulmuş şekilde buldu. Ağır yaralanan kadın, yapılan müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Şahıs tutuklandı

İş merkezindeki dairede Sehle G. ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma esnasında S.S., silah ile Sehle G.'yi başından vurarak olay yerinden kaçtı. Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu. İncelemelerini genişleten polis ekipleri bu gelişmenin ardından kısa bir süre sonra S.S.'yi Hendek ilçesinde saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı Güvenlik sakarya 3-sayfa Güncel Polis Hukuk Suç

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