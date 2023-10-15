Adapazarı'nda gençler arasında kavga çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç arasında çıkan kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor.

Sakarya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç arasında kavga çıktı. Gençlerin tekme tokat birbirlerine girdiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gençler arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında taraflar tekme tokat birbirine girdi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.