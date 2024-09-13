Adapazarı'nda dron destekli motosiklet denetimi: 210 bin 596 TL ceza kesildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şahin timleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücü belgesiz ve kasksız şekilde motosiklet kullanan sürücülere ceza yağdı. Toplamda 210 bin 596 TL cezai işlem uygulanırken, 11 motosiklet ise trafikten men edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerini artırdı. Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı ve çevresinde motosikletli sürücülere yönelik uygulama gerçekleştiren Motosikletli Şahin ekipleri trafikte aykırı olan sürücülere adeta göz açtırmadı. Dron destekli yapılan denetimlerde; 56 motosiklet sürücüsüne kask takmadan araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak, abart egzozlu araç kullanmak, tescil plakasını takmadan araç kullanmak gibi muhtelif maddelerden toplamda 210 bin 596 TL idari para cezası uygulandı. 11 motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kasksız motosiklete binenler dikkat

Öte yandan, kaskları olmadığı için gerekli cezai işlemler uygulanan ve kasklarını temin etmeden uygulama noktalarından ayrılmalarına müsaade edilmedi. Kask temin edemeyenlerin ise kara yolunda seyrine izin verilmeyerek motosikletleri otoparka çekildi. - SAKARYA