Göğsünden bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti: Kaçan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise emniyet ekiplerince yakalandı.

Kudüs Caddesi üzerinde bulunan Orta Garaj otobüs durakları yanındaki bir marketin önünde meydana gelen olayda, Kazım Gezer (49) ile H.B. (56) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.B., yanındaki kesici aletle tartıştığı Gezer'i göğsünden yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gezer, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Gezer yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan H.B. isimli şahıs ise, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. - SAKARYA

500

