Adapazarı'nda alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir alkollü eğlence mekanında çalışanlar ile müşteriler arasında çıkan tartışma sonucunda mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanında çıkan kavgada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı.
Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanında meydana gelen olayda, çalışanlar ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada mekan güvenliğinden sorumlu iki kişi silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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