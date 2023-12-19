Üye Girişi
Haberler

Adapazarı'nda 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangın, mahalle sakinlerini sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5 katlı binanın son katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa döktü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yenigün Mahallesi Tepeli Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sebebiyle mahalle sakinleri sokağa dökülürken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya İtfaiye İtfaiye Güvenlik Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title