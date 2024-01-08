Adapazarı'nda 3 Katlı Binada Yangın: 2 Çocuk Dumandan Etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 katlı binanın son katı alev alev yandı. Meydana gelen yangında evdeki 2 çocuk dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Tığcılar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken, dairede dumandan etkilenen iki çocuğu da kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çocuklar hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA