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Adapazarı'nda 25 Milyon TL'lik Kuyumcu Soygunu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adapazarı'nda 25 Milyon TL'lik Kuyumcu Soygunu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 29 Aralık 2024 gecesi meydana gelen kuyumcu soygunuyla ilgili yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soyguncuların motosikletle geldikleri ve kapıyı zorlayarak içeri girdikleri belirlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yaklaşık 25 milyon TL'lik kuyumcu soygunuyla ilgili yakalanan 13 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Aralık 2024 gecesi Tarihi Uzun Çarşı'daki A.K.'ye ait iş yerinde yaşandı. Kapısını kırarak içeri girdikleri kuyumcudan yaklaşık 25 milyon lira değerindeki altın ve saatleri çalıp kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin olay yerine motosiklet ile geldikleri ve taktıkları eldivenler ile kapıyı zorlayarak içeri girdikleri tespit edildi. Ekipler olayın failleri ve bağlantılı şahıslara yönelik 18 Ocak ve devamında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda İstanbul'da 12, Antalya'da ise 1 olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, 7'si adli mercilere sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen E.İ., G.F., B.Ç.S., G.S. ve A.D. isimli 5 şahıs 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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