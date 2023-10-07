Adapazarı'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer kişinin tedavisi ise devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi'nde kocası İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan Tansu A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralı B.T'nin ise tedavisi devam ediyor.

Camili Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim'de, İ.A. (36) karısı Tansu A. ile yanındaki B.T'ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı.